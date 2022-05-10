Единоразовая доплата ветеранам войны. Кто и на сколько больше получит к майскойпенсии 10 мая, 06:36 Цей матеріал також доступний українською Правительство утвердило выплату ежегодной разовой помощи ветеранам войны (Фото:НБУ / Flickr)

Ежегодную разовую денежную помощь получат около миллиона ветеранов войны и жертв нацистских преследований.

Правительство приняло решение, обеспечивающее выплату ежегодной разовой денежной помощи почти миллиону человек в соответствии с Законами Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований в условиях военного положения.

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Выплата этой помощи в сегодняшних условиях будет производиться с соблюдением мер безопасности относительно информации о получателях, начиная с июня, способом, которым она осуществлялась в прошлом году для каждой категории получателей.

Напомним, даже в условиях военного времени выплата пенсий производится своевременно и в полном объеме.

Гражданам, которым в результате россии против Украины невозможно доставить пенсии, средства будут зачислены на банковские счета получателей выплаты.

Кто и сколько помощи может получить

Право на получение денежной помощи в установленном размере имеют граждане следующих категорий:

лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние ( которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин:

4421 грн — I группа;

3906 грн — II группа;

3391 грн — III группа;

1491 грн — участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние ( которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей;

4421 грн — лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

966 грн — члены семей погибших и жены ( мужа) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, жены ( мужа) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились вторично;

966 грн — члены семей погибших ( умерших) защитников и защитниц Украины;

612 грн — участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага.

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