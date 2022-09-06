Три шага. Как удаленно открыть счет и изменить способ получения пенсии — инструкция
Украинцы, находящиеся на временно оккупированных территориях, могут удаленно открыть счет и изменить способ получения пенсии (Фото:НБУ / Flickr)
Лица, находящиеся на временно оккупированных территориях могут удаленно открыть счет и изменить способ получения пенсии.
Изменить способ получения пенсии можно через вебпортал Пенсионного Фонда Украины, а открыть счет удаленно через Приват24. Для осуществления обеих операций нужно совершить три основных шага:
1. Зарегистрироваться в системе Приват24.
2. Оформить Digital карту.
3. Подать заявление об изменении способа выплаты через веб-портал ПФУ.
Как зарегистрироваться в системе Приват24
Для регистрации в системе Приват24 выполните следующее:
1. Загрузите приват24 через App Store или Google Play.
2. Пройдите регистрацию в Приват24. Следуйте указаниям на экране.
3. Сфотографируйте камеру телефона. Следуйте указаниям на экране и убедитесь, что фото четкое и в кадр вмещается все лицо.
4. Заполните ваши анкетные данные.
5. Добавьте оригинал справки РНОКПП (ИНН) или штамп отказа от РНОКПП (ИНН).
6. Добавьте оригинал идентификационного документа:
Имейте под рукой необходимые документы: справку РНОКПП (ИНН) или отказ от РНОКПП (ИНН) и один из следующих идентификационных документов:
- биометрический загранпаспорт гражданина Украины
или
- общегражданский паспорт-книжечка и водительское удостоверение
или
- ID-карта и выписка из реестра о регистрации места жительства.
7. Заполните личные данные. После успешной проверки на главной странице появится сообщение Документы проверено.
8. Запланируйте видеовызов с банком. Следуйте инструкциям и ожидайте звонка из банка для проведения видеоверификации;
9. Примите видеовызов от банка. Для этого:
- настройте стабильное интернет-соединение;
- проверьте доступ к камере и микрофону, убедитесь, что они работают;
- расположитесь так, чтобы при разговоре с оператором не было третьих лиц в помещении;
- имейте под рукой один из следующих идентификационных документов:
- биометрический загранпаспорт гражданина Украины
или
- общегражданский паспорт-книжечка + водительское удостоверение
или
- ID-карта и выписка из реестра о регистрации места жительства.
Честно отвечайте на вопросы оператора.
10. Подпишите документы.
Как оформить Digital карту
Для оформления Digital карты:
1. Авторизируйтесь в Приват24.
2. В меню Кошелек нажмите Добавить и выберите Digital карта.
3. Выберите тип карты, которую планируете оформить (Кредитную или Дебетовую), платежную систему и валюту.
4. Новую карту вы увидите в кошельке в течение 10 минут и сразу сможете добавить в Apple Pay или Google Pay.
Как изменить способ оплаты пенсии
Для изменения способа оплаты пенсионной выплаты необходимо подать заявление через вебпортал ПФУ. Для этого сделать следующее:
Зарегистрируйтесь на сайте Пенсионного фонда. Для этого перейдите на веб-портал Пенсионного фонда и зарегистрируйтесь в личном кабинете с помощью КЭП.
Зайдите в меню Внесение изменений в пенсионное дело и выберите Заявление об изменении способа пенсии. Заполните необходимую информацию и подгрузите документы, сформулируйте заявление.
Как получить КЭП
Для получения квалифицированной электронной подписи (КЭП):
- перейдите по этой ссылке ;
- выделите меню Сертификаты/Личные. Пройдите авторизацию в системе;
- в меню нажмите Получить новое, проверьте корректность своих данных и нажмите Данные верные. Совершите необходимые действия для генерации КЭП
или
- перейдите по этой ссылке и авторизуйтесь в системе Приват24;
- зайдите в меню Бизнес/Электронная цифровая подпись для физлица. Проверьте корректность данных и нажмите Данные верные . Совершите необходимые действия для генерации КЭП.
Напомним, до конца года пенсионерам планово увеличат выплаты еще дважды.
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