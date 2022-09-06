Три шага. Как удаленно открыть счет и изменить способ получения пенсии — инструкция 6 сентября, 11:33 Украинцы, находящиеся на временно оккупированных территориях, могут удаленно открыть счет и изменить способ получения пенсии (Фото:НБУ / Flickr)

Лица, находящиеся на временно оккупированных территориях могут удаленно открыть счет и изменить способ получения пенсии.

Изменить способ получения пенсии можно через вебпортал Пенсионного Фонда Украины, а открыть счет удаленно через Приват24. Для осуществления обеих операций нужно совершить три основных шага:

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1. Зарегистрироваться в системе Приват24.

2. Оформить Digital карту.

3. Подать заявление об изменении способа выплаты через веб-портал ПФУ.

Как зарегистрироваться в системе Приват24

Для регистрации в системе Приват24 выполните следующее:

1. Загрузите приват24 через App Store или Google Play.

2. Пройдите регистрацию в Приват24. Следуйте указаниям на экране.

3. Сфотографируйте камеру телефона. Следуйте указаниям на экране и убедитесь, что фото четкое и в кадр вмещается все лицо.

4. Заполните ваши анкетные данные.

5. Добавьте оригинал справки РНОКПП (ИНН) или штамп отказа от РНОКПП (ИНН).

6. Добавьте оригинал идентификационного документа:

Имейте под рукой необходимые документы: справку РНОКПП (ИНН) или отказ от РНОКПП (ИНН) и один из следующих идентификационных документов:

биометрический загранпаспорт гражданина Украины

или

общегражданский паспорт-книжечка и водительское удостоверение

или

ID-карта и выписка из реестра о регистрации места жительства.

7. Заполните личные данные. После успешной проверки на главной странице появится сообщение Документы проверено.

8. Запланируйте видеовызов с банком. Следуйте инструкциям и ожидайте звонка из банка для проведения видеоверификации;

9. Примите видеовызов от банка. Для этого:

настройте стабильное интернет-соединение;

проверьте доступ к камере и микрофону, убедитесь, что они работают;

расположитесь так, чтобы при разговоре с оператором не было третьих лиц в помещении;

имейте под рукой один из следующих идентификационных документов:

биометрический загранпаспорт гражданина Украины

или

общегражданский паспорт-книжечка + водительское удостоверение

или

ID-карта и выписка из реестра о регистрации места жительства.

Честно отвечайте на вопросы оператора.

10. Подпишите документы.

Как оформить Digital карту

Для оформления Digital карты:

1. Авторизируйтесь в Приват24.

2. В меню Кошелек нажмите Добавить и выберите Digital карта.

3. Выберите тип карты, которую планируете оформить (Кредитную или Дебетовую), платежную систему и валюту.

4. Новую карту вы увидите в кошельке в течение 10 минут и сразу сможете добавить в Apple Pay или Google Pay.

Как изменить способ оплаты пенсии

Для изменения способа оплаты пенсионной выплаты необходимо подать заявление через вебпортал ПФУ. Для этого сделать следующее:

Зарегистрируйтесь на сайте Пенсионного фонда. Для этого перейдите на веб-портал Пенсионного фонда и зарегистрируйтесь в личном кабинете с помощью КЭП.

Зайдите в меню Внесение изменений в пенсионное дело и выберите Заявление об изменении способа пенсии. Заполните необходимую информацию и подгрузите документы, сформулируйте заявление.

Как получить КЭП

Для получения квалифицированной электронной подписи (КЭП):

перейдите по этой ссылке ;

выделите меню Сертификаты/Личные. Пройдите авторизацию в системе;

в меню нажмите Получить новое, проверьте корректность своих данных и нажмите Данные верные. Совершите необходимые действия для генерации КЭП

или

перейдите по этой ссылке и авторизуйтесь в системе Приват24;

зайдите в меню Бизнес/Электронная цифровая подпись для физлица. Проверьте корректность данных и нажмите Данные верные . Совершите необходимые действия для генерации КЭП.

Напомним, до конца года пенсионерам планово увеличат выплаты еще дважды.

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