Пенсии и выплаты. Что изменилось в мае

3 мая, 05:57
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Украинцы, еще не получившие пенсию за апрель, обязательно получат ее в ближайшее время (Фото:НБУ / Flickr)

Украинцы, еще не получившие пенсию за апрель, обязательно получат ее в ближайшее время (Фото:НБУ / Flickr)

Пенсии в Украине начисляются несмотря на военное положение: выплаты за апрель профинансированы на 100%.

Пенсии

Финансирование пенсионных выплат в мае будет осуществляться своевременно в соответствии с графиком. Алгоритм начисления и получения средств не изменится. Лица пенсионного возраста, которые являются вынужденными переселенцами, могут получить доплату к пенсии в размере 2000 грн как пособие на проживание для ВПЛ.

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Помощь ВПО

Напомним, размер такой помощи для лиц, имеющих официальный статус внутриперемещенного лица, составляет:

  • 2000 гривен — для каждого перемещенного лица;
  • 3000 гривен — для лиц с инвалидностью и детей.

С 1 мая 2022 года помощь на проживание для вынужденных переселенцев будут получать исключительно ВПЛ, которые:

  • переместились из регионов, где идут боевые действия или общин, находящихся в оккупации или окружении;

Министерство цифровой трансформации вносит технические изменения в услугу для ВПЛ в приложении Дія, поэтому временно подача заявок недоступна.

«Как только обновление завершится, вы снова сможете подать заявление о выплатах и справке ВПЛ», — заверили в Минцифре.

Напомним, согласно правительственному решению, пенсионерам, которые получали пенсии не на банковские карты, а по месту жительства, а сейчас остались на оккупированных, окруженных или территориях, где идут активные боевые действия из-за отсутствия технической возможности Укрпочты осуществить туда доставку пенсии, вся сумма выплаты будут засчитываться на открытые в Ощадбанке счета.

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В целом на май запланировано 49,1 миллиарда гривен на пенсионные выплаты. Из них:

  • 37,6 миллиарда гривен — на выплату пенсий пенсионерам, которые обслуживаются в банках;
  • 11,5 миллиарда гривен — на выплату пенсий пенсионерам, которые получают пенсии через Укрпочту.

Финансирование пенсионных выплат в мае будет осуществляться своевременно в соответствии с графиком

В Пенсионном фонде отмечают, что заключив договор с Ощадбанком, средства можно получить в безопасном месте на основании паспорта и регистрационного номера учетной карты налогоплательщика (РНОКПП), в избранном отделении банка.

Если лицо не изъявит желание заключать договор с Ощадбанком или изъявит желание открыть счет в другом банке или получать пенсию с доставкой на дом, пенсия сохраняется и будет переведена на счет в другом банке или доставлена по месту жительства (после восстановления возможности доставки пенсий по Укрпочте).

Письменное уведомление о населенных пунктах, в которых отсутствует техническая возможность доставлять пенсии на дом, Укрпочта согласовывает с соответствующей военной администрацией.

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Редактор: Гала Конопля

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Теги:   Военное положение Переселенцы Пенсии Пенсионный фонд Выплаты Соцсектор Война России против Украины

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