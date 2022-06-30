Санкции заработали. Падение экономики РФ за месяц ускорилось в полтора раза 30 июня, 12:36 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

В мае 2022 года российская экономика сократилась на 4,3% в годовом сравнении после снижения на 2,8% в апреле.

Об этом говорится в обзоре минэкономразвития РФ, сообщает Интерфакс.

При этом еще в январе рост российской экономики составлял 5,7%, в феврале — 4,1%, в марте — 1,3%.

Рост ВВП по итогам января-мая 2022 года министерство оценило на уровне 0,5% в годовом сравнении.

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«Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса», — заявили в минэкономики.

Из базовых отраслей экономики наиболее ускорилось падение оптовой торговли (минус 15,5% год к году в мае после минус 11,9% г/г месяцем ранее).

Ухудшение динамики также фиксировалось в объемах грузооборота транспорта: минус 1,8% г/г в мае после снижения на 1,5% г/г в апреле.

Годовая динамика в промышленном производстве в мае сохранилась практически на уровне предыдущего месяца (минус 1,7% г/г после минус 1,6% г/г). При этом снижение в автомобильной промышленности ускорилось до 66% г/г в мае после минус 61,5% г/г в апреле.

«В строительстве и сельском хозяйстве темпы роста замедлились, но сохранились в положительной области», — заявили в министерстве.

Реальные заработные платы россиян сократились на 7,2%.

Официальный прогноз Минэкономразвития (от середины мая) по снижению ВВП России в 2022 году составляет 7,8%.

Банк России ожидает (прогноз от конца апреля) падение ВВП в 2022 году в интервале 8−10%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Интерфаксом в начале июня по падению ВВП на 2022 год, предполагал спад на 8,3%.

Ранее МВФ прогнозировал, что к 2024 году Россия может вылететь из топ-6 стран по доле в мировой экономике и уступить место Индонезии.

Оценки снижения ВВП Украины по итогам 2022 года колеблются от 22% до 50%.

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