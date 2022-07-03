Изменений тарифов до конца отопительного сезона не будет — Шмыгаль

3 июля, 17:51
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца следующего отопительного сезона изменений тарифов не будет.

В интервью LB.ua, опубликованном в воскресенье, 3 июля, глава правительства сказал, что «люди должны быть уверены, что спокойно пройдут эту зиму».

По словам премьера, учитывая полномасштабную войну, развязанную Россией, и поведение страны-агрессора в отношении Украины и Европы, Кабмин не ожидает легкого прохождения отопительного сезона.

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«На сегодняшний день в хранилищах есть 10 миллиардов кубов [газа]. Поставлена задача Министерству энергетики и НАК Нафтогаз закачать 19 миллиардов кубов до начала отопительного сезона. Мы сегодня работаем над добычей и завозом в Украину энергетического угля… Кроме этого, у нас есть собственная добыча, позволяющая накопить достаточное количество», — рассказал он.

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Шмыгаль добавил, что Кабмин сотрудничает с местным самоуправлением по части удержания тарифов и обеспечения украинцев теплом и горячей водой. В регионах, где ТЭЦ или ТЭС повреждены российскими оккупантами, Министерство развития общин и территорий готовит альтернативные решения.

«Сейчас работаем над закупкой генераторов и других обогревательных приборов и разрабатываем совместно с другими министерствами подходы к непредсказуемым или экстренным ситуациям… Кроме этого, конечно, готовим инфраструктуру, готовим запасы энергоносителей», — сообщил премьер.

Президент Украины Владимир Зеленский в июне заявил, что правительство создаст специальный штаб, который займется подготовкой к следующему отопительному сезону.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Коммуналка Тарифы Отопительный сезон Кабинет министров Украины Жилищно-коммунальные услуги Денис Шмыгаль Соцсектор Война России против Украины

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