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Для утепления домов больше не нужны разрешения - Зубко

Сегодня, 16:16
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Получать разрешение на утепление жилого дома больше не нужно

Фото: slobozhanska.gromada.site

Строительные работы по утеплению введенных в эксплуатации жилых домов, которые имеют класс риска СС1 и СС2 отныне можно будет проводить без разрешительных документов.

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя на заседании правительства принятие постановления по упрощению разрешительных процедур для строительства и последующего введения его в эксплуатацию, сообщает Урядовий портал.

Напомним, в октябре Кабинет министров Украины принял решение о дополнительном выделении 100 млн грн в 2018 году на программу "теплые кредиты".

В сентябре Геннадий Зубко заявил, что за отопительный сезон дом может сэкономить до 800 тыс. грн.

Теги:   Разрешение Утепление Геннадий Зубко

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