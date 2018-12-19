Для утепления домов больше не нужны разрешения - Зубко Сегодня, 16:16 104 Цей матеріал також доступний українською Получать разрешение на утепление жилого дома больше не нужно Фото: slobozhanska.gromada.site

Строительные работы по утеплению введенных в эксплуатации жилых домов, которые имеют класс риска СС1 и СС2 отныне можно будет проводить без разрешительных документов.

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя на заседании правительства принятие постановления по упрощению разрешительных процедур для строительства и последующего введения его в эксплуатацию, сообщает Урядовий портал.

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Напомним, в октябре Кабинет министров Украины принял решение о дополнительном выделении 100 млн грн в 2018 году на программу "теплые кредиты".

В сентябре Геннадий Зубко заявил, что за отопительный сезон дом может сэкономить до 800 тыс. грн.