С генераторами и старлинками. Как АЗС будут работать в случае блэкаута и нужна ли государству Укрнафта — интервью главы ОККО 23 ноября, 08:05 Эксклюзив НВ Василь Даниляк (Фото:пресс-служба КМЭФ, предоставлено — ОККО)

Василь Даниляк рассказывает, на скольких заправках будет свет, еда и интернет и как изменится цена при полном отсутствии электроэнергии.



Василь Даниляк — СЕО группы компаний ОККО. Он управляет крупнейшей в стране сетью АЗС. В кулуарах Киевского международного экономического форума НВ Бизнес поговорило с Даниляком о работе сети в случае блэкаута и влиянии на топливный рынок решения государства забрать себе Укрнафту и Кременчугский НПЗ. Среди их акционеров были компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.



Видео дня

Если произойдет полный блэкаут, насколько заправки ОККО и вообще Галнафтогаз готовы к этому? Какой процент станций будет работать?

У нас до войны было 430 заправок, из них сейчас 30 неработающих — это не только на оккупированной территории, это также невосстановленные АЗС в Харькове, Киевской области и т. д.

270 заправок с дизель-генераторами, докупаем еще 105. Таким образом, к концу года во всех регионах уже на 375 АЗК будут генераторы.

Изменится ли стоимость топлива в таких условиях?

Конечно, это отразится на стоимости. У нас есть разные генераторы — 50 кВт и 100 кВт — они достаточно много потребляют топлива.

Насколько вырастет цена?

Будет зависеть, сколько заправка будет продавать, будут ли ездить люди. Будет хорошая реализация — это не сильно повлияет на цену. Другое дело, если маленькая. Объект все равно должен работать. Еще старлинки нужно будет обеспечивать.

Они уже есть? Сколько АЗС имеют старлинки?

Сейчас есть где-то 30, докупили 100, но они официальные, долго едут, еще не приехали. Только приезжают — выставляем их на самые проблемные точки. Сейчас они поехали в Херсон, в города, где уже есть блэкаут и гарантированно нет света, по две трети суток нет связи.

Будут ли работать на станциях также точки питания?

Всё работает. Даже когда несколько часов нет света в Киеве, заезжайте на любую станцию, увидите 100 человек. Конечно у нас нет душей на заправках, но зарядить телефон, позвонить близким, заправиться, купить поесть — это можно будет сделать.

Другой вопрос. Насколько вы считаете целесообразной фактическую национализацию Кременчугского НПЗ и Укрнафты, которая произошла недавно?