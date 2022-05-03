«Из Путина сделают второго Хрущева». Почему важен полный отказ ЕС от российского газа 3 мая, 13:36 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Андрей Коболев, экс-председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» уверен, что Украине для победы в войне нужно, чтобы российскую энергию из Европы полностью убрали. «Это очень важно с точки зрения влияния на умы и головы российских чиновников. Этот шаг покажет ложность гипотезы, на которой они строят многие геополитические процессы», — сказал Коболев в интервью НВ Бизнес.

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Она заключается в том, что российские энергоносители настолько важны для Европы, что им простят россиянам все: нападение на Украину, аннексию Крыма, Бучу, Мариуполь и т. д. «Если они поймут, что это не так, я надеюсь, что у них может произойти изменение поведения. Вплоть до того, что из Путина сделают второго Хрущева», — считает Коболев.

Кроме того, он уверен, что европейцы после отказа от российского газа переживут следующую зиму без потерь. Плюс в ЕС состоится изменение формата потребления газа и будут введены альтернативные поставщики энергоресурсов.

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