Отпуск во время войны. Как украинский туристический бизнес пытается выжить и сколько стоит отдых 23 мая, 08:25 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Некоторые украинцы не отказываются от отдыха на берегах Средиземного моря в этом году (Фото:Alex_Koch/Pixabay)

В Турцию, Египет и на курорты стран ЕС туроператоры отправляют из Польши и Молдовы. Спрос в десятки раз меньше довоенного, но желающие есть. Цены растут

Отправиться на неделю в Анталию, Шарм-эль-Шейх или на греческий остров Крит в этом году сложнее, чем раньше. Туроператоры стали предлагать украинцам туры с вылетом из польских аэропортов Кракова, Варшавы или Гданьска либо из молдовского Кишинева. Спросом пользуются и автобусные туры в Хорватию, Черногорию или в Болгарию. Долларовые цены на отдых в этом году выросли на 10−15%.

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Отдых на море

На украинских курортах в этом году не отдохнешь. Базы отдыха на Азовском море оккупированы российскими войсками, а на Черном — регулярно подвергаются обстрелам. Президент Национальной туристической организации Иван Липтуга говорит, что в Одессе из-за обстрелов уничтожены три отеля. «В некоторых гостиницах живут переселенцы. Про туризм в этом году никто не думает», — подчеркивает Липтуга. По его словам, единичные гостиницы смогут принимать отдыхающих, но только те, у которых есть бассейн. Проходить к морю отдыхающим будет запрещено. Аналогичная ситуация и на западе страны, где в гостиницах и санаториях уже больше двух месяцев живут переселенцы.

Отдых за границей — единственный вариант вывезти детей на отдых к морю. Спрос на такие поездки есть. Многие туроператоры, чтобы не потерять клиентов, договариваются со своими польскими коллегами и предлагают украинцам поездки с вылетом из польских и молдовских аэропортов, говорит заместитель председателя Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Владимир Царук. «Главное требование при бронировке туров в ту же Турцию — чтобы в отеле не было российских туристов», — добавляет он. Ранее такие же требования к своим компаниям выдвинули и некоторые европейские компании.

Во время военного положения операционная деятельность туроператора Join UP! в Украине приостановлена, рассказывает руководитель отдела продовольственного маркетинга оператора Екатерина Артюх. Но с 2017 года у компании работает подразделение в Молдове, а с этой весны — в Эстонии, Латвии и Литве, у которых есть свои полетные программы. Эти туры бронируют и украинские туристы, добавляет Артюх. «Украинцы в других странах ЕС тоже обращаются к нам. Такие запросы есть и из Варшавы, и других городов. Чаще едут на отдых в Испанию, Турцию, Черногорию, Албанию, Грецию, Египет», — отмечает она.

Царук говорит, что востребованы и детские лагеря в Болгарии, куда можно доехать автобусом. Так же украинцы добираются до Хорватии и Черногории с выездом из Львова. Но такие предложения — единичные.

«Украинцев сейчас беспокоит больше война, чем отдых. Никаких чартеров наша компания запускать не планирует», — говорит собственник туристического оператора Гамалия Игорь Голубаха.

Сколько стоит отдых

Долларовая цена туров в этом году вырастет на 10−15%, говорит Царук. Это связано с кризисом мирового туристического рынка после вторжения России в Украину. Дополнительно нужно учитывать и девальвацию гривни.

Артюх говорит, что туры в Египет стартуют от 9 тыс. грн с человека с недельным проживанием в гостинице четыре звезды. В турецкой Анталии минимальная стоимость недельного отдыха в четверке стартует от 8,5 тыс. грн с человека. Отдых в детском лагере на 18 дней в Болгарии обойдется в 15,5 тыс. грн.

А вот поездка на Крит с вылетом из польских городов на неделю обойдется в 370 евро, на Родос — 550 евро, Санторини — 900 евро, Корфу — 470 евро с человека в отеле четыре звезды. И спрос на такие туры есть, в первую очередь со стороны украинцев, которые не потеряли работу и могут себе позволить отправить семью на отдых.

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