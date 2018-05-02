Остатки средств на счетах правительства сократились до трехлетнего минимума

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В апреле остатки уменьшились на 2,8 млрд грн
Фото: NBU/Flickr

В апреле остатки уменьшились на 2,8 млрд грн

Остатки средств на едином казначейском счете к началу мая 2018 года составили 5,6 млрд грн, что является самым низким показателем с начала января 2015 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает Finclub.

Так, в апреле остатки уменьшились на треть (2,8 млрд грн).

Год назад на едином казначейском счете средств было больше в 5,6 раза – 31,1 млрд грн. В апреле они снизились на 1,7 млрд грн, а в мае выросли сразу на 12,8 млрд грн.

Отметим, что в первый месяц этого года остатки на Едином казнечейском счету выросли почти в четыре раза – до 20,1 млрд грн. В феврале остатки средств выросли на 10,2 млрд грн.

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