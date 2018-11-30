Основной импортер сахара из Украины неожиданно остановил поставки

Экспортируемые из Украины товары в Узбекистан не разгружаются и не растамаживаются. Такая ситуация сложилась в связи с запретом принимать грузы из Украины.

Об этом говорится в заявлении Национальной ассоциации производителей сахара Укрцукор.

"С учетом того, что последние полгода основным импортером украинского сахара был именно Узбекистан, мы можем сказать, что теряем основной рынок сбыта", – отметили в ассоциации.

Укрцукор направила официальное обращение в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и в Министерство экономического развития и торговли с просьбой "предоставить разъяснения и решить ситуацию по задержанию украинской продукции при ввозе на территорию Узбекистана".

Напомним, что в 2017/2018 маркетинговом году Украина отправила на экспорт 560,4 тыс. тонн сахара. Основным импортером стал Узбекистан, поставки в который составили 209,9 тыс. тонн сахара на сумму $791 млн.