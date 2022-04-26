Скандинавия с нами. Норвегия выделит средства для закупки тяжелого вооружения для Украины 26 апреля, 15:27 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре (Фото:Heiko Jungevia / Reuters)

Норвегия выделит 400 млн норвежских крон (около $43,5 млн) для возглавляемого Великобританией механизма закупки оружия и военной техники для Украины.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

«Правительство также сообщает сегодня Стортингу (парламент Норвегии, -ред.), что мы предложим выделить 400 млн норвежских крон для возглавляемого Великобританией механизма закупки оружия и военной техники для Украины. Это дает нам возможность обеспечивать Украину техникой, которой у самих Вооруженных сил Норвегии нет или есть возможность распоряжаться без ослабления норвежской обороноспособности», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Видео дня

Премьер Норвегии также отметил, что в ближайшее время украинским силам потребуется больше оружия, чтобы противостоять российским атакам на востоке и юге.

«Им потребуются более тяжелые и совершенные системы вооружения. Норвегия вносит свой вклад. Мы передали большое количество личной одежды и снаряжения, необходимого для оснащения всех мобилизованных для защиты Украины. Мы передали 4 тыс. противотанковых ракет М72 и около 100 зенитных ракет Мистраль», — рассказал Стёре.

Премьер указал, что это оружие прибыло и передано украинским силам.

«Мы тесно сотрудничаем с Украиной и ее союзниками, чтобы обеспечить хорошую координацию поставок оружия. Дополнительные прямые поставки тяжелых вооружений из Норвегии в Украину оцениваются на постоянной основе и реализуются. Из соображений безопасности мы не обсуждаем такую поддержку публично, пока поставки не будут осуществлены», — пояснил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.