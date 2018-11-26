Оператор ГТС Украины рассказал о состоянии транзита газа из РФ

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Укртрансгаз заявил о готовности к введению военного положения
Фото: utg.ua

Укртрансгаз заявил о готовности к введению военного положения

Оператор газотранспортной системы (ГТС), компания Укртрансгаз сейчас работает в штатном режиме. При этом компания заявляет о готовности к введению военного положения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укртрансгаза.

"Транзит и газоснабжение потребителям Украины осуществляется в полном объеме в соответствии с заказами. Все обязательства по транзиту в страны ЕС также выполняются в полном объеме", – отметили в УТГ.

Для каждого объекта повышенной опасности Укртрансгаз разработал Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий, добавили в компании.

"На случай введения в Украине военного положения Укртрансгаз также разработал и утвердил мобилизационный план и план гражданской защиты предприятия. Команда Укртрансгаза готова к развертыванию всех возможных сценариев дальнейших событий", – отмечается в сообщении.

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