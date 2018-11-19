Оператор ГТС предложил перенести начало работы новой схемы газового рынка

Оператор газотранспортной системы Украины (ГТС) компания Укртрансгаз обратилось к регулятору с предложением перенести запуск суточного балансирования газа на 1 февраля 2019 года.

Об этом сообщила член правления Укртрансгаза Татьяна Федорова на Украинской энергетической неделе в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Она уточнила, что в настоящее время в рамках запущенного 18 октября тестового режима работы информационной системы суточного балансирования ежедневно данные в нее вносят только 27 из 44 операторов газораспределительной системы (ГРС).

Проблемой, по словам Федоровой, является тот факт, что функционал, заложенный в системе, разработан в соответствии с новой редакцией Кодекса ГТС, которая вступит в силу 1 декабря, при этом рынок до конца ноября продолжит работать в соответствии с нормами старой редакции.

Член правления Укртрансгаза уточнила, что помимо полноценной работы информационной платформы для запуска суточного балансирования необходим полный переход участников рынка на электронный документооборот.

"С 1 декабря мы ожидаем переход исключительно на электронный документооборот. Мы также считаем, что необходимо продлить тестирование информационной системы в соответствии с новыми требованиями действующего законодательства, поэтому, возможно, следует рассмотреть вопрос отсрочки полноценного внедрения (суточного балансирования – ред.) на период тестирования", – отметила Федорова.

"Мы обратились к регулятору и предложили перейти к электронному документообороту в информационной платформе в соответствии с требованиями предыдущей редакции кодекса, но продолжить до 1 февраля ее полноценное тестирование в соответствии с требованиями новой редакции", – подытожила она.

Укртрансгаз, 100% которого принадлежит Нафтогазу Украины, эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.