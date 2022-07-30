Вместо разрушенного россиянами. ООН закупит оборудование для хранения зерна в Украине 30 июля, 06:28 Загрузка агропродукции в рукав для зерна (Фото:Планета пластик)

Структуры ООН закупят оборудование хранения зерна, которое смогут получить украинские фермеры. На днях на импорт такого оборудования были введены льготы.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в ближайшие дни объявит тендер на закупку оборудования для временного хранения зерна нового урожая. Это оборудование будет доступно фермерам из 20 областей Украины, заявила представитель FAO Виктория Михальчук, передает Укринформ.

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По данным представительницы FAO, в результате российской агрессии 14% украинских зернохранилищ повреждены или разрушены, 10% расположены на захваченных Россией территориях. Из доступных хранилищ 35% наполнены зерновыми и масличными культурами прошлогоднего урожая, которые ожидают экспорта.



«Уже на днях FAO объявит тендер на закупку необходимого оборудования — рукавов для хранения зерна, погрузчиков-разгрузчиков, а также модульных зернохранилищ», — сказала Михальчук.



В ближайшее время будут объявлены условия участия в проекте.

Дополнительные складские мощности обеспечат 25% общенациональной потребности.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта FAO, нацеленного на помощь украинским фермерам сохранить ожидаемый в июле-августе урожай и обеспечение экспорта важнейших сельскохозяйственных товаров на международные рынки, оценивается в $17 млн.

27 июля Верховная Рада поддержала в целом проект закона «О внесении изменения в раздел XXІ „Заключительные и переходные положения“ Таможенного кодекса Украины об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной товаров, используемых для обеспечения хранения зерновых и масличных культур».



Об этом со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка сообщил Укринформ.

«Рада: 7548−1 поддержала в целом (304 голоса) освобождение от налогообложения ввозной пошлиной импорта в Украину мешков, рукавов для хранения зерновых и масличных культур и оборудования для их наполнения, погрузки, разгрузки», — написал Железняк.



В документе отмечается, что из-за недостаточного количества элеваторов возникла проблема хранения зерна. Выходом из этой ситуации является использование временных средств хранения зерновых: мешков и рукавов (мешки и рукава — полиэтиленовые, в которые можно загрузить до 200 тонн зерновых и положить прямо на поле), временных силосов, а также машин (оборудование) предназначенные для их загрузки и разгрузки.

По словам авторов документа, необходимо в сжатые сроки импортировать и установить в Украине около 80 тыс. рукавов, по меньшей мере, 80 комплектов машин для их загрузки и временных силосов. Но этому мешает их дефицит и высокие цены — сейчас один рукав для хранения 180 (200) тонн зерна стоит около $1000.

Напомним, что в портах Одесса и Черноморск, которые заблокированы российскими военными кораблями, загрузили зерно на 17 судов, из них десять уже готовы к отправке.



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