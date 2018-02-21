Омелян сообщил о готовности ЕС частично профинансировать инфраструктурные проекты в Украине

ЕС готов финансировать Go Highway и строительство евроколеи до границы с Польшей

Институции Европейского Союза (ЕС) готовы принять участие в финансирование инфраструктурных проектов, которые направлены на сближение украинских транспортных коридоров с европейскими.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ЦТС.

"Мы узнали, что один из институтов финансовых Европейского Союза готов финансировать часть Go Highway, нашего проекта, которые соединит Балтику и Черное море. Также рассматривается возможность софинансирования евроколеи", - сказал Омелян.

В частности, в Еврокомиссии заявили, что готовы софинансировать строительство автомагистрали Одесса-Гданьск (GO Higway) и железной дороги с колеей европейского стандарта 1435 мм из Львова до западной границы, а также участка евроколеи в Мукачево.

Министр отметил, что по поводу объемов софинансирования переговоры с ЕС еще продолжаются.

Что касается железной дороги, то чиновник отметил: "На этом этапе мы говорим о соединении евроколеей Львова с границей Польши. Также есть перспектива евроколеи, которая соединит Будапешт с Мукачево. Мы надеемся, что эти проекты смогут быть начаты, а, возможно, в случае с Мукачево, и завершены в этом году".

Как сообщалось, Украина рассчитывает профинансировать дорожную отрасль в 2018 году приблизительно на 50 млрд грн. В Укравтодоре обнародовали перечень дорог, которые отремонтируют в 2018 году.