Омелян рассказал, на какие проекты потратят €150 млн немецкого кредита

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Омелян назвал достройку моста в Киеве одним из приоритетов
Фото: Володимир Омелян via Facebook

Омелян назвал достройку моста в Киеве одним из приоритетов

Украина направит €150 млн кредита Кредитного учреждения (KfW) для восстановления украинской инфраструктуры.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщили в пресс-службе министерства.

По его словам, достройка автомобильной составляющей железнодорожно-мостового перехода через Днепр в Киеве, модернизация и обновление подвижного состава Укрзализныци, строительство волнолома и осуществление дноуглубления в акватории Одесского порта являются основными инфраструктурными проектами.

"Мы исходим из приоритетности. Достройка моста для Киева нужна, и я думаю, что немецкая сторона поддержит этот проект. Обновление и модернизация подвижного состава тоже является приоритетным для Укрзализныци, это экономически аргументировано", - подчеркнул Омелян.

Предложения направлят вице-премьер-министру Украины - Министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадию Зубко для передачи на утверждение немецкой стороне.

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