Омелян рассказал, когда Украина полностью откажется от маршруток

Министерство инфраструктуру Украины в рамках транспортной стратегии планирует до 2030 года полностью отказаться от маршруток в их нынешнем виде.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе официального объявления о начале внедрения Национальной транспортной стратегии Украины, пишет ЦТС.

"Для многих из вас будет странным, но в наших планах полностью отказаться от современных украинских маршруток. Стратегия предусматривает переход к комфортабельным неолайнерам", - заявил он.

Отметим, что в марте депутаты Львовского городского совета поддержали электронную петицию об отказе от маршрутных такси и переходе на электротранспорт и крупногабаритные автобусы.

Позже такую же инициативу поддержал горсовет в Тернополе, разрешив коммунальному предприятию Тернопольэлектротранс заключить договор лизинга на приобретение больших автобусов вместо маршрутных такси.

Напомним, что в мае Кабинет министров утвердил национальную транспортную стратегию страны на период до 2030 года, которая определяет приоритеты развития отрасли.