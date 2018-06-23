Омелян рассказал, когда Украина полностью откажется от маршруток

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Министр пообещал заменить маршрутки на
Фото: Minarge/Flickr

Министр пообещал заменить маршрутки на "комфортабельные неолайнеры"

Министерство инфраструктуру Украины в рамках транспортной стратегии планирует до 2030 года полностью отказаться от маршруток в их нынешнем виде.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе официального объявления о начале внедрения Национальной транспортной стратегии Украины, пишет ЦТС.

"Для многих из вас будет странным, но в наших планах полностью отказаться от современных украинских маршруток. Стратегия предусматривает переход к комфортабельным неолайнерам", - заявил он.

Отметим, что в марте депутаты Львовского городского совета поддержали электронную петицию об отказе от маршрутных такси и переходе на электротранспорт и крупногабаритные автобусы.

Позже такую же инициативу поддержал горсовет в Тернополе, разрешив  коммунальному предприятию Тернопольэлектротранс заключить договор лизинга на приобретение больших автобусов вместо маршрутных такси.

Напомним, что в мае Кабинет министров утвердил национальную транспортную стратегию страны на период до 2030 года, которая определяет приоритеты развития отрасли.

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