Омелян пообещал объединить Украину десятком автобанов

Омелян нацелился построить десять автомагистралей до 2030 года

В Украине до 2030 года планируют построить десять автомагистралей на условиях концессии с привлечением частных инвесторов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает ЦТС.

"Наше видение - 10 автобанов, которые соединят всю Украину. Они будут построены по концессионному принципу. Это проекты Киев - Белая Церковь, Львов - Краковец, Go Highway, продолжение Одесса - Рени до Греции и другие", - заявил он.

Напомним, что 30 мая Кабинет министров утвердил национальную транспортную стратегию страны на период до 2030 года, которая определяет приоритеты развития отрасли.

Ее целью является создание интегрированного в общемировую транспортную сеть, безопасно функционирующего и эффективного транспортного комплекса Украины, удовлетворения нужд населения в перевозках и улучшение условий ведения бизнеса для обеспечения конкурентоспособности и эффективности национальной экономики.

Предполагается, что реализация стратегии будет способствовать интеграции Украины в ЕС. Стратегия также предполагает достижение Украиной статуса регионального транспортного хаба.