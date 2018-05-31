Омелян нацелился на создание четырех авиахабов в Украине

Министр намерен запустить еще четыре авиационных хаба в Украине

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о необходимости создания в Украине четырех дополнительных авиационных хабов помимо Борисполя.

Об этом он сообщил на Ukrainian Ports Forum 2018 в Одессе, пишет ЦТС.

"В условиях Украины нам нужно четыре региональных хаба, помимо аэропорта Борисполь. Это Одесса, Львов, Харьков, Днипро", - отметил Омелян.

Напомним, что 30 мая Кабинет министров утвердил национальную транспортную стратегию страны на период до 2030 года, которая определяет приоритеты развития отрасли.

Предполагается создание пассажирских и грузо-логистических инфраструктурных комплексов как составной части мультимодальных кластеров с железнодорожным, автомобильным, авиационным и водным транспортом, в частности, путем строительства системы мультимодальных транспортно-логистических кластеров и логистических центров на границах, в портах и аэропортах, внутри страны.

В аэропорту Борисполь назвали шесть конкурентных хабов в Европе: главными соперниками на рынке в администрации предприятия считают аэропорты Стамбул и Москва (Шереметьево), Франкфурт, Мюнхен, Вена, Варшава и Прага.