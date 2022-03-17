Попали в засаду. Российский миллиардер Дерипаска: «Распустить Газмяс и начать все заново» 17 марта, 15:37 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Олег Дерипаска (Фото:EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters)

Совладелец Rusal Олег Дерипаска вновь призвал к миру и сделал резкое заявление о ситуации в России



Комментируя публикации о том, что он может стать главой российского Центробанка, Олег Дерипаска написал в своем телеграм-канале, что не планирует занимать госдолжности. Но заявил, что сделает все возможное и невозможное, чтобы Россия больше не попадала «в такую засаду».

Для этого, по его словам, среди прочего нужны:

— мир;

— распустить весь Газмяс и закончить госкапитализм;

— начать все заново.

Дерипаска оказался в широком списке бизнесменок и чиновников, которые попали под санкции США и Великобритании и Канады.

Ранее совладелец Альфа-груп Михаил Фридман заявил, что крупный бизнес не может повлиять на решения властей о войне в Украине.

«Если люди, которые у власти в ЕС, считают, что из-за санкций я могу подойти к господину Путину и сказать ему, чтобы он прекратил войну, и это сработает, то, боюсь, у нас у всех большие проблемы. Значит, те, кто принимает это решение, ничего не понимают в том, как устроена Россия», — заявил Фридман в интервью Bloomberg Newsweek.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.