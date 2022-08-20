Очереди на выезд. Спрос на оформление загранпаспортов увеличился на 50% — что происходит 20 августа, 12:07 Эксклюзив НВ Паспорт (Фото:adm.dp.gov.ua)

Время на изготовление главного документа для выезда за границу существенно увеличилось — срочное оформление загранпаспорта приходится ждать около месяца

«Сейчас есть талончики на 15 сентября», — ответили в Ивано-Франковском Центре предоставления административных услуг на вопрос об очереди на подачу документов для получения загранпаспорта. Такая ситуация не единичная. По всей стране в ЦНАПах выстроились очереди. Но если сдать документы где-нибудь можно и быстрее, то ускорить сроки изготовления документа не удастся.



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