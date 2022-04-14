Вечером перед вторжением. «Нам не говорили, как работать в условиях войны» — Фиала рассказал о встрече власти с бизнесом 23 февраля

14 апреля, 19:34
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23 февраля в ОП прошла встреча руководства страны с крупным бизнесом (Фото:Офис президента Украины)

23 февраля в ОП прошла встреча руководства страны с крупным бизнесом (Фото:Офис президента Украины)

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23 февраля в Офисе президента состоялась встреча с представителями крупного бизнеса. Речи о том, как работать в условиях войны, не было.

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Об этом в интервью Forbes Украина заявил Томаш Фиала, глава инвестиционной компании Dragon Capital (владеет журналом НВ, сайтом NV и Радио НВ)

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«23 февраля я был на встрече, которую Офис президента организовывал для большого бизнеса. Это была попытка сплотить и успокоить бизнес. Нам сказали, что ситуация сложная, но все под контролем. Разговоров о том, как работать в условиях войны, не было», — рассказал Фиала.

«Около 00:00 я написал e-mail всем сотрудникам компании (Dragon Capital, — ред.), где рассказал, как прошла встреча в ОП и что беспокоиться не о чем, ситуация контролируемая. 24 февраля в 05:00 проснулся от взрывов, посмотрел новости, понял, что началась война. Утром приехал в офис, в течении дня я встретился с 10 сотрудниками из нашей команды, обсудили рабочие моменты. В 20:00 я вернулся домой. Около 22:00 выехал на запад Украины», — так бизнесмен описал первый день вторжения РФ в Украину.

«Мы не особо успели провести реорганизацию бизнеса. В Офисе президента нас успокоили, что ситуация контролируемая. Я и сам думал, что полномасштабного вторжения России не будет», — добавил Фиала.

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Отвечая на вопрос, есть ли сейчас у Офиса президента план, как помочь бизнесу, Фиала сказал: «Важно, чтобы государство сохранило макроэкономическую стабильность. Пока это получается. Нам главное, чтобы государство не мешало. Финансовая помощь нам не нужна».

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Dragon Capital Томаш Фиала Офис президента Украины Война России против Украины

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