Самый прибыльный в 2024 товар. Одна из крупнейших стран-производителей для противодействия контрабанде повысит закупочную цену

Рост цен на какао, а также продаж этого товара, способствовали рекордному укреплению национальной валюты Ганы седи (Фото: people-like.by)

Гана планирует повысить закупочную цену, которую она платит фермерам, выращивающим какао-бобы на 6,5% до 3300 седи ($318,5) за 64-килограммовый мешок, начиная со сбора урожая в августе.

Об этом пишет Bloomberg.

Второй по величине производитель в мире ожидает собрать 650 000 тонн этого товара в сезоне 2025−26 годов и объявит новую закупочную цену не позднее 1 августа, сообщили источники издания.

«Более высокие внутренние цены позволяют фермерам инвестировать в средства производства, такие как удобрения и химикаты, чтобы повысить производительность», — говорится в публикации. — «Это также поощряет их не вывозить контрабандой бобы в соседние страны, что замедляет поставки на международный рынок».

При этом Гана начнет сезон 2025−26 годов на два месяца раньше, чтобы предотвратить продажу фермерами запасов бобов покупателям из соседних стран.

Седи укрепился и сейчас является второй по эффективности валютой в мире после того, как новое правительство ограничило расходы с целью сдерживания инфляции, а центральный банк увеличил свои валютные резервы после стремительного роста производства золота и цены на этот металл на международном рынке, пишет Bloomberg.

«В прошлом обесценивание седи и более высокие цены на продукцию, предлагаемые покупателями в Кот-д'Ивуаре, способствовали контрабанде какао-бобов из Ганы к крупнейшему производителю в мире», — говорится в публикации. — «Но сейчас ожидается, что рост курса седи приглушит любую экономическую мотивацию к контрабанде какао-бобов, даже после того, как Гана введет незначительное повышение оплаты труда фермеров, считают эксперты».

Кот-д'Ивуар в апреле установил цену на какао на уровне 2200 франков КФА ($3,95) за килограмм, что эквивалентно $252,8 за 64-килограммовый мешок. Это означает, что страна должна будет повысить свою ставку на 26%, чтобы соответствовать запланированной корректировке Ганы, пишет Bloomberg.

«Производители в крупнейших странах-производителях мира не получили полной выгоды от недавнего скачка международных цен на какао из-за режима установления внутренних цен в обеих странах», — говорится в публикации. — «После влияния неблагоприятных погодных условий на урожай в Африке, в прошлом году фьючерсы в Нью-Йорке впервые превысили $12 000 за тонну, а затем снизились до нынешнего уровня около $8900 за тонну».

Как сообщалось, экономика Ганы в 1 квартале выросла самыми быстрыми темпами с 3 квартала прошлого года после того, как ее золотодобывающая и какаовая отрасли вышли из рецессии.

Гана планирует начать сбор урожая какао в августе, на два месяца раньше запланированного срока, чтобы обеспечить фермеров денежными средствами и прекратить накопление и контрабанду какао-бобов.

Ранее Кот-д'Ивуар повысил цену, которую он платит фермерам за какао-бобы, на фоне ожиданий меньшего урожая, несколько сократив отставание от мирового рынка.

По итогам 2024 года самый сильный прирост цен среди всех мировых активов показали какао-бобы, опережая других лидеров — биткоины и фондовый рынок США.

Рост цен произошел на фоне крупнейшего за последние 60 лет дефицита какао-бобов.

Ключевым фактором дефицита стала неблагоприятная погода в Кот-д'Ивуаре, который является их крупнейшим мировым производителем.