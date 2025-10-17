Об этом сообщил Reuters в четверг, 16 октября, представитель Белого дома.

Однако индийские источники заявили, что сокращение еще не заметно, хотя это может отразиться на показателях импорта за декабрь или январь. По словам источников, нефтеперерабатывающие заводы уже разместили заказы на ноябрьскую загрузку, которая включала некоторые грузы с прибытием в декабре.

Они добавили, что правительство Индии еще не сообщило нефтеперерабатывающим заводам о просьбе сократить импорт из России. При этом министр нефти Индии в четверг, 16 октября, запросил данные по импорту российской нефти от всех нефтеперерабатывающих заводов, включая их загрузки и поступления, запланированные на ноябрь и декабрь.

Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, продаваемой морским путем со скидкой, после того, как западные страны отказались от покупок и ввели санкции против Москвы за вторжение в соседнюю страну в 2022 году.

Как сообщалось, некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся сократить импорт российской нефти, ожидая постепенного уменьшения объемов, поскольку США давят на Нью-Дели, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, чтобы помочь закончить войну в Украине.

15 октября Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупку российской нефти. Американский президент назвал это важным шагом и призвал Китай сделать то же самое.

При этом в Индии не подтвердили заявление Трампа о прекращении страной импорта российской нефти и газа. В Министерстве иностранных дел Индии утверждают, что импорт нефти и газа — это «защита интересов индийского потребителя».

С апреля по сентябрь, за первые шесть месяцев этого финансового года, Индия импортировала 1,75 миллиона баррелей российской сырой нефти в день, при этом ее доля сократилась до примерно 36% от общего импорта нефти Индией с 40% за аналогичный период прошлого года.

Импорт сырой нефти из США в Индию вырос на 6,8% в годовом исчислении до примерно 213 000 баррелей в сутки, что составляет 4,3% импорта. Данные также свидетельствуют, что доля ближневосточной нефти за шесть месяцев до сентября 2025 года выросла с 42% до 45%.