Один из крупнейших покупателей российской нефти нашел ей замену в случае ужесточения санкций США

Индия заменит российскую нефть поставками из других стран в случае введения США вторичных санкций против ее покупателей (Фото: Reuters / File Photo)

Индия уверена в том, что сможет удовлетворить свои потребности в нефти за счет альтернативных источников, если поставки из России будут задеты вторичными санкциями.

Об этом пишет The Moscow Times.

Президент США Дональд Трамп 14 июля пригрозил, что введет санкции против покупателей российского экспорта, если Москва не достигнет перемирия с Киевом в течение 50 дней.

Реклама

Индия сможет справиться с любыми проблемами, связанными с импортом из РФ, путем поиска поставок из других стран, заявил индийский министр нефти Хардип Сингх Пури.

Он отметил появление многих новых поставщиков на рынке, таких как Гайана, а также доступное предложение от существующих производителей, включая Бразилию и Канаду.

«Я совсем не обеспокоен. Если что-то случится, мы с этим справимся», — сказал Пури, — «Индия диверсифицировала источники поставок, и мы увеличили количество стран-поставщиков примерно с 27 до 40».

В январе-июне Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обеспечивая около 35% всего импорта. Далее следуют Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США.

Объем импорта российской нефти в Индию в первом полугодии немного увеличился, при этом почти его половина пришлась на частные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries Ltd и Nayara Energy.

Как сообщалось, 14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

10 января США ввели масштабные санкции против ключевой российской отрасли для финансирования войны в Украине — нефтяной. Они распространились на крупнейшие российские нефтедобывающие компании: Газпромнефть и Сургутнефтегаз, страховые компании, поставщиков услуг в нефтегазовой отрасли, российских чиновников, а также на 183 судна так называемого «теневого» флота, которые доставляли российскую нефть.

Новые американские санкции против российской нефти заставили Индию и Китай, которые являются ее крупнейшими покупателями, искать новых поставщиков — конкурентов РФ с Ближнего Востока, Африки и Америки.

В то же время уже в апреле поставки российской нефти в Индию восстановились и достигли самого высокого уровня за последние два года.