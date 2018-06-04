Задача – продать. ОПЗ решили приватизировать по-новому

Одесский припортовый завод (ОПЗ) будет приватизирован с привлечением советника по новому закону О приватизации государственного и коммунального имущества, который был принят Верховной Радой в январе этого года.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей Facebook-странице.

Ранее продажу ОПЗ планировали провести согласно переходным положениям нового закона, то есть по нормам старого закона, поскольку предприватизационная подготовка началась до вступления нового закона в силу.

"Сейчас идет работа по подготовке конкурса по отбору советника, и как только МЭРТ определится со своей кандидатурой в состав комиссии, переходим к формированию задач советнику и условий аукциона", - пишет он.

По его словам, параллельно идет работа с иностранными советниками в рамках рабочей группы по приватизации, которую возглавляет министр Кабинета Министров Александр Саенко по поиску путей реструктуризации долгов ОПЗ.

"Задача - успешная приватизация и работающий ОПЗ", - добавил Трубаров.

Одесский припортовый завод (г. Южный Одесской области) - крупнейшее химическое предприятие Украины, второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Напомним, что Украина в 2016 году дважды выставляла ОПЗ на продажу: сначала в июле по стартовой цене 13,2 млрд грн, а затем в декабре по сниженной цене 5,2 млрд грн, однако оба раза безрезультатно.

Новая стартовая цена ОПЗ при приватизации составит эквивалент $54 млн (около 1,4 млрд грн по текущему курсу). Это в 10 раз ниже первоначальной цены продажи.

В конце апреля ОПЗ полностью остановил работу из-за прекращения поставок газа на предприятие.