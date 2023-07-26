Очереди от 7 до 13 дней. Бизнес требует от правительств Украины и Польши изменить ситуацию на пунктах пропуска на границе 26 июля, 18:32 Пропускные пункты Украина-Польша (Фото:IvanSemenovich/depositphotos)

Бизнес-сообщество призвало правительства Украины и Польши способствовать развитию существующих и сооружению новых совместных пунктов пропуска на украинско-польской границе.

Также предприниматели призывают обеспечить скорейшее подписание Соглашения о совместной границе между Украиной и Польшей.

Соответствующее обращение подписали: Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине, Торгово-промышленная палата Украины, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Союз украинских предпринимателей, Общепольский Союз работодателей дорожного транспорта, Польский Союз предпринимателей и работодателей.

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«Полномасштабная война в Украине существенно повлияла на цепи поставок товаров. Закрытие воздушного пространства Украины, блокирование части морских и речных портов Украины, значительные повреждения железнодорожной сети и инфраструктуры страны привели к тому, что автомобильные грузовые перевозки через западные автомобильные пункты пропуска стали практически единственным путем для международных перевозок товаров», — сказано в обращении.

В то же время, несмотря на совместные усилия украинской и польской сторон по налаживанию эффективного пропуска транспортных средств коммерческого назначения через западные пункты пропуска (систематическое развитие дорожной инфраструктуры, содействие модернизации пункта пропуска Шегини-Медика, внедрение электронной очереди на всех существующих пунктах пропуска), транспортные средства вынуждены простаивать на границе по несколько суток, тогда как существующий механизм электронной очереди для всех участников нуждается в совершенствовании.

«По данным электронной очереди по состоянию на начало июля текущего года время ожидания в общей очереди в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск составляет примерно 7 дней, а время ожидания в очереди на ветеринарный контроль — более 13 дней. Очевидно, что время ожидания приводит к замедлению товарооборота и финансовым потерям перевозчиков из-за простоя транспорта и нарушения договоров. По приблизительным подсчетам перевозчиков, одни сутки простоя грузового автомобиля стоит 300−400 евро», — констатировали в бизнес-сообществе.

С учетом вышеприведенных фактов бизнес-сообщество призывает правительства Украины и Польши:

— способствовать скорейшему подписанию Соглашения об общей границе между Украиной и Республикой Польша;

— усилить диалог с польской стороной и соответствующими институтами ЕС по развитию существующих и сооружению новых совместных пунктов пропуска на украинско-польской границе, используя доступные инструменты межправительственного взаимодействия и механизмы многосторонней дипломатии;

— способствовать поиску путей сближения таможенных процедур на польско-украинских пунктах контроля и выработке соответствующих рекомендаций для изменений таможенного законодательства Украины и практик таможенных ведомств обеих стран;

— ускорить процесс принятия решения Государственной таможенной службой Украины по модернизации пунктов пропуска на польско-украинской границе.