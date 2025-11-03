На границе с Польшей с 3 ноября возможно замедление пропуска граждан через пункты пропуска: Ягодин — Дорогуск и Устилуг — Зосин.

Причина — внедрение цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES). Об этом в Telegram предупредил Государственная таможенная служба.

«Начиная с 3 ноября 2025 года, то есть отныне, все путешественники, которые будут пересекать границу через указанные пункты пропуска с польской стороны должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у сотрудника пограничной службы», — сказано в сообщении.

Регистрация предусматривает сканирование паспорта и сбор биометрических данных: фотографирование и снятие отпечатков пальцев. Для детей до 12 лет отпечатки не нужны. Во время следующих въездов биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией Шенгена, напомнила Гостаможня основные новации EES.

«Внедрение системы в самом начале может привести к увеличению времени, необходимого для контрольных процедур. Поэтому рекомендуем планировать поездки с большим запасом времени или выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска», — подытожили в ведомстве.

Гостаможслужба также советует пользоваться картой, которая отражает состояние очередей в пунктах пропуска на границе Украины — ознакомиться с ней можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что Беларусь запретила движение грузовиков, зарегистрированных в Польше и Литве.