Обвал на фондовых биржах, ускорение инфляции и другие главные деловые новости дня

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ТОП главных новостей бизнеса за 9 февраля от НВ Бизнес.

Мировые фондовые индексы рухнули

Американский индекс Dow Jones второй раз за неделю упал на 1000 пунктов, а индекс широкого рынка S&P 500 потерял 100,5 пунктов.

На фоне резких падений в США, сводный индекс крупнейших предприятий Западной Европы Stoxx Europe обрушился на 1,62% и составил 373,9 пункта.

После очередного падения на фондовых рынках, 500 богатейших людей в мире за один день потеряли $93 млрд своих активов.

В Украине ускорилась инфляция

В января 2018 года инфляция в Украине составила 1,5% против 1% в декабре 2017 года.

Так, базовая инфляция в январе составила 0,7% к предыдущему месяцу. При этом, в январе 2017 года она составила 9,8%.

Убыток украинских банков сократилась в 6 раз

По итогам 2017 года украинская банковская система получила 25,9 млрд грн убытка, что в 6 раз меньше исторически рекордного показателя за 2016 год.

В целом, платежеспособные банки продемонстрировали 24,3 млрд грн убытка (всего 82 банка), неплатежеспособные – 1,6 млрд грн.

Переговоры об украинской ГТС начнутся в конце февраля

Правительственная рабочая группа определилась с началом переговоров с иностранными компаниями по поводу партнерства в управлении газотранспортной системой (ГТС) Украины.

Так, переговоры с компаниями-операторами магистральных газовых систем планируют провести 21-22 февраля.

В Украину стали больше ввозить подержанные авто

Украинцы в 2017 году ввезли в 3 раза больше подержанных авто. Этот показатель почти достиг уровня импорта новых автомобилей. Так, было растаможено 72,9 тыс. авто.

Отметим, что украинское автопроизводство с начала 2018 года выросло на 44,7% в сравнении с январем 2017 года - до 570 авто.

При этом, в Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ) рассказали о банкротстве и возможности законсервировать производство автомобилей.

Такими были главные деловые новости пятницы.