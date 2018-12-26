Общий госдолг Украины в ноябре вырос до $74,8 млрд Сегодня, 14:21 207 Цей матеріал також доступний українською Общий госдолг Украины увеличился на 0,6%

В ноябре 2018 года совокупный государственный долг Украины (прямой и гарантированный) увеличился на $0,44 млрд (0,6%).

Об этом говорится в отчете Министерства финансов.

Таким образом общий госдолг Украины вырос до $74,76 млрд.

Как отмечается, общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 ноября составил 1 845,69 млрд гривен ($65,01 млрд) против 1 811,43 млрд гривен ($64,32 млрд) месяцем ранее.

Прямой внешний долг за месяц увеличился на $1,26 млрд (до $38,91 млрд), тогда как прямой внутренний долг сократился на 10,09 млрд гривен - до 741,06 млрд гривен (на $0,57 млрд - до $26,10 млрд).

Гарантированный государством долг на 30 ноября составил 276,79 млрд гривен, или $9,75 млрд.