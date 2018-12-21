Обострение в Азовском море и не только. НБУ объяснил замедление роста ВВП Сегодня, 16:00 78 Цей матеріал також доступний українською В НБУ указывают на ухудшение внешней конъюнктуры для украинского экспорта Фото Наталья Кравчук / НВ

Национальный банк Украины озвучил ряд причин, которые объясняют замедление роста ВВП Украины в третьем квартале 2018 года до 2,8% - с 3,8% во втором квартале.

Как отмечается в официальном комментарии НБУ, в третьем квартале вновь начал снижаться физический объем экспорта товаров и услуг (на 5,2% от года к году ). Это было обусловлено, в частности, "определенным ухудшением внешней конъюнктуры для украинского экспорта" – меньшим урожаем ранних зерновых культур, а также ремонтными работами на отдельных металлургических предприятиях и логистическими трудностями из-за обострения ситуации в Азовском море.

В то же время устойчивый рост внутреннего спроса обусловил ускорение импорта товаров и услуг (до 5,1% в отношении к прошлому году). Как следствие, отрицательный вклад чистого экспорта в рост реального ВВП увеличился до 4,8 процентного пункта.

Кроме того, НБУ обращает внимание на замедление темпов роста валовой добавленной стоимости как сельского хозяйства (до 3% от года к году), так и перерабатывающей промышленности (до 1%).

А вот основным драйвером роста ВВП в III квартале 2018 года НБУ назвал внутренний спрос - как потребительский, так и инвестиционный.

Рост потребительских расходов домохозяйств ускорился до 9,7% (от года к году) вследствие повышения заработных плат, пенсий, увеличения переводов трудовых мигрантов в Украину, а также относительно высоких и стабильных потребительских настроений населения.