Из-за войны в Украине и инфляции. В следующем году экономика еврозоны вырастет всего на 0,3% - обновленный прогноз 11 ноября, 16:25 Экономика еврозоны в следующем году вырастет всего на 0,3% (Фото:European Parliament via Twitter)

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны на следующий год до 0,3% на фоне войны в Украине и инфляционного давления, по июльскому прогнозу ожидался рост в 1,4%.

Как сообщает Еврокомиссия, «ЕС является одной из наиболее уязвимых развитых экономик из-за своей географической близости к войне и сильной зависимости от импорта газа из России. Энергетический кризис подрывает покупательную способность домохозяйств и тяготит производство. Экономические настроения заметно рухнули».



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В то же время, прогноз на этот год улучшили с 2,6% до 3,2%, «поскольку потребители активно возобновили расходы, в частности на услуги, после ослабления мер сдерживания COVID-19».

«После сильного первого полугодия экономика Евросоюза вступила в гораздо более сложную фазу. ЕС входит в число наиболее подверженных рискам развитых экономик из-за географической приближенности к боевым действиям и большой зависимости от импорта российского газа», — отметили в ЕК.

Прогнозируется также, что в 2024 году экономика еврозоны вырастет на 1,5%, а экономика Евросоюза — на 1,6%.

Между тем в Украине ожидается падение экономики ускорилось до 39% из-за массовых обстрелов инфраструктуры.