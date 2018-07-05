Объявлены первые десять площадок, которые проведут малую приватизацию

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ProZorro.Продажи аккредитовало 10 площадок
Фото: ITC.ua

ProZorro.Продажи аккредитовало 10 площадок

Первые десять электронных площадок получили аккредитацию в системе ProZorro.Продажи для проведения малой приватизации.

Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

Следующий шаг программы малой приватизации — публикация перечней всех объектов приватизации и вскоре — объявление первых аукционов.

Потенциально к программе может присоединиться более 40 систем, которые уже работают с ProZorro.Продажи на других аукционах, а также те, кто еще не сотрудничали с госпродажами.

Аккредитацию получили площадки Госзакупки.Онлайн, Электронные торги Украины, 25 часов, Сеть публичных аукционов, Национальная электронная биржа, научно-производственное предприятие Информационные технологии, Перспектива-Коммодити, Катеринославская, Биржа.Онлайн, Иннекс. Перечень обнародован на сайте МЭРТ.

Напомним, что в Украине установили новые правила приватизации имущества.

Малая приватизация предполагает продажу более чем 600 государственных объектов стоимостью не более 250 млн грн. Первые аукционы планировалось объявить в конце июня 2018 года.

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