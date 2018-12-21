Объем теневой экономики достигает трети ВВП, но сокращается - Минэкономики Сегодня, 11:48 148 Цей матеріал також доступний українською На данным момент уровень теневой экономики в Украине составляет 32% ВВП Фото Pixabay

Министерство экономического развития и торговли заявило о снижении уровня теневой экономики по итогам первого полугодия 2018-го.

По подсчетам министерства за январь-июнь 2018-го, уровень теневой экономики в Украине достигает 32% от официального ВВП. Этот показатель на 3 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

В ведомстве назвали три фактора, благодаря которым наметилась тенденция к детенизации украинской экономики:

сохранение макроэкономической стабильности;

создание благоприятных условий ведения бизнеса в Украине, свидетельством чего является сохранение высокого уровня деловой активности бизнеса и улучшения его ожиданий;

сохранение тенденции к экономическому росту в условиях ускоренного роста инвестирования в экономику Украины отечественными компаниями, рост потребительского спроса населения, в том числе под влиянием реформирования в сфере оплаты труда, и благоприятной внешней конъюнктуры

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При этом в министерстве признают, что в то же время динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом.

Среди таких проблем названы сохранение серьезный вызовов стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных Украине территорий из-за военной агрессии на востоке страны.

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