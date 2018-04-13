Нынешнего председателя Нацкомисии по энергетике "забраковали" на две должности

Вовка не допустили к конкурсу на 2 должности НКРЭКУ

Конкурсная комиссия по отбору новых членов в Национальную комиссии в сфере государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не допустила нынешнего председателя Дмитрия Вовка к конкурсу из-за отсутствия опыта.

Соответствующее решение приняла конкурсная комиссия сегодня на заседании, передают Українські Новини.

Одним из условий к будущим кандидатам в НКРЭКУ является наличие 5-летнего стажа в сферах энергетики и коммунальных услуг. Однако члены комиссии посчитали, что у Вовка есть только 3-летний опыт работы на должности главы Нацкомиссии, и не засчитали в его предыдущий стаж работы в инвестиционной компании ICU.

"Проблема сложная, мы не знаем сколько лет он занимался угольной промышленностью в ICU", - сообщил председатель конкурсной комиссии Василий Котко.

Данное решение конкурсного отбора Дмитрий Вовк может обжаловать в течении двух дней.

Дмитрий Вовк возглавил НКРЭКУ в декабре 2014 года в возрасте 24 лет. В 2009-2013 годах он работал в финансовой компании Инвестиционный капитал Украина (ICU), который принадлежал экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. В 2013-2014 годах он работал национальным менеджером в кондитерской компании Roshen в Москве. Срок его полномочий на посту главы Нацкомиссии истекает в мае 2018 года.

За время каденции Вовка была принята скандально известная формула Роттердам+ для тепловой генерации. Комиссия пыталась ввести абонплату за газ, а также приняла решение о введении стимулирующего тарифообразования для облэнерго (Rab-тарифы).

В состав Национальной комисии входит 6 человек. В марте 2017 года президент Петр Порошенко утвердил план ротации всего состава НКРЭКУ. Каждые полгода в комиссии должны были избирать по два новых представителя.

Ранее сообщалось, что президент оставил Нацкомиссию по энергетике недееспособной, уволив сразу двух ее членов.

В ноябре 2017 года работа Нацкомиссии была заблокирована. НКРЭКУ не смогла собраться из-за отсутствия кворума.

После этого, Рада отдала НКРЭКУ под контроль Порошенко. Парламент принял закон, позволяющий президенту единолично назначать на вакантные должности членов НКРЭКУ. Такое право предоставляется главе государства временно, до конкурсного отбора новых членов регулятора.