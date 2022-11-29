Будут голосовать на этой неделе. Рада нашла замену главе Счетной палаты — нардеп 29 ноября, 15:03 Бывший руководитель Госаудитслужбы Геннадий Плис (Фото:facebook.com/GenPLIS)

На этой неделе будет голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности председателя Счетной палаты. Вместо него на должность, вероятно, назначат бывшего руководителя Госаудитслужбы Геннадия Плиса.

Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Геннадий Плис возглавлял Госаудитслужбу с 2020 года. До этого он работал заместителем министра финансов в правительстве Алексея Гончарука

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4 ноября Кабинет министров уволил Плиса с должности главы Государственной аудиторской службы Украины. Новым руководителем службы назначили Аллу Басалаеву.

Напомним, в октябре НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье бывшему нардепу и главе Счетной палаты Валерию Пацкану. Пацкан написал заявление об отставке, и назвал вручение подозрения «политическими разборками».

7 ноября НАБУ и САП завершили расследование. По данным следствия, с сентября 2017 года по март 2018 года нардеп 8 созыва ВР получил 117 тыс. грн компенсации за жилье, несмотря на наличие собственной квартиры в Киеве. В ходе следствия также установлен факт получения этим депутатом еще более 10 тыс. грн компенсации.