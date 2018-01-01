Новый транш от МВФ. Нацбанк ожидает $1,4-1,9 млрд до 25 декабря Сегодня, 15:19 0 Цей матеріал також доступний українською Окончательно сумма транша станет известна после заседания совета директоров МВФ Фото: Наталья Кравчук / НВ

Национальный банк Украины ожидает, что совет директоров Международного валютного фонда примет положительное решение о продолжении сотрудничества с Украиной. НБУ рассчитывает на поступление транша в размере $1,4-1,9 млрд по новой программе stand-by до 25 декабря.

"Заседание совета директоров МВФ запланировано на вторник, 18 декабря, где будет рассматриваться украинский вопрос. Мы ожидаем положительное решение по программе stand-by взамен действующей сегодня программы EFF и ожидаем, что очередной транш поступит после принятия решения до Рождества (25 декабря)", заявил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга 13 декабря, передает Интерфакс-Украина.

По словам Смолия, сумма первого транша по программе stand-by, по предварительным оценкам, составит $1,4-1,9 млрд. Окончательно она станет известна после заседания совета директоров МВФ.

Напомним, 19 октября МВФ и Украина договорились на рабочем уровне о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), объемом $3,9 млрд.

В сентябре МВФ заменил программу помощи Украине с EFF на stand-by.

Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Программа расширенного финансирования (EFF) была утверждена в марте 2015 года и должна была закончиться в марте 2019 года. Программой было предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе в размере $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября 2016 года, четвертый – 3 апреля 2017 года. Всего по программе EFF Украина получила $7,7 млрд.