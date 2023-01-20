«Каждая дискуссия сложнее предыдущей». Шарль Мишель рассказал, будут ли введены новые санкции против России 20 января, 08:41 Шарль Мишель, глава Европейского совета (Фото:Yves Herman / Reuters)

Евросоюз продолжит разрабатывать новые пакеты санкций в отношении России, несмотря на то, что дебаты по этой теме в блоке становятся все более сложными.

Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель во время визита в Киев 19 января, сообщает Интерфакс-Украина.

«Каждая дискуссия о санкциях намного сложнее предыдущей», — сказал он.

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«Я уверен, что это (новый пакет санкций, — ред.) будет повод и мощный сигнал о том, что мы вместе. Мы также решим, каковы следующие шаги, каковы общие цели» — отметил Шарль Мишель.

Председатель Евросовета также добавил, что в целом санкции должны быть усилены, «должно быть задействовано больше стран».

Ранее сообщалось, что Шарль Мишель заявил, что в ЕС поддерживают формулу мира президента Владимира Зеленского из десяти пунктов.