ЕС запретил экспорт в Россию предметов роскоши и импорт российской стальной продукции 15 марта, 11:27 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против России (Фото:Eric Mamer / Twitter)

Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Он включает запрет на экспорт в страну предметов роскоши и на импорт значительной части российской стальной продукции.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Эти санкции будут способствовать дальнейшему усилению экономического давления на Кремль и лишат его возможности финансировать вторжение в Украину. Они были согласованы с международными партнерами, в частности с Соединенными Штатами», — сообщили в Еврокомиссии.

Санкции предусматривают:

1) полный запрет на любые сделки с некоторыми российскими государственными предприятиями в разных секторах «военно-промышленного комплекса Кремля»;

2) запрет на импорт в ЕС российской стальной продукции, которая сейчас находится под защитными мерами ЕС, что приведет к потере Россией примерно 3,3 млрд евро экспортных доходов;

3) запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор (исключения сделаны для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенной энергетической продукции в ЕС);

4) запрет на экспорт в Россию предметов роскоши (например, роскошных автомобилей, ювелирных изделий и так далее), что напрямую ударит по российской элите;

5) санкции против еще ряда олигархов и других влиятельных россиян, связанных с Кремлем, а также компаний, работающих в военной и оборонной сферах, которые материально и материально поддерживают вторжение. Также санкции вводятся против субъектов, активно занимающихся дезинформацией;

6) запрет на присвоение рейтингов России и российским компаниям кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС и предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

Также ЕС вместе с другими членами Всемирной торговой организации (ВТО) договорились отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках ЕС.

«Это приостановит значительные преимущества, которыми Россия пользуется как член ВТО», — заявили в Еврокомиссии.

Bloomberg пишет, что большая часть готовой российской стальной продукции подпадает под действие санкций, однако полуфабрикаты, такие как слябы и заготовки, в перечень запретов не включены. Многие заводы в ЕС полагаются на экспорт этих материалов из России, и им будет сложно заменить их, если поставки будут ограничены.

Что касается запрета экспорта предметов роскоши, для ряда товаров порог установлен на уровне 300 евро за единицу. В список запрещенной для экспорта продукции входят икра, трюфели, пиво, шампанское, сигары, парфюмерия, сумки, кожаная и меховая одежда, пальто, костюмы, обувь, рубашки и другие предметы одежды, жемчуг, бриллианты, золото и драгоценные камни.

ЕС запрещает продажи в Россию роскошных автомобилей, лодок и самолетов стоимостью более 50 000 евро. Запрет распространяется на модели нескольких европейских автомобильных брендов, включая Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche. Он также распространяется на мотоциклы стоимостью более 5000 евро, на запчасти и аксессуары.



Согласно расчетам Bloomberg, ЕС запретил экспорт почти 400 категорий товаров, которых до начала войны в Россию ежегодно экспортировалось на сумму около $25 млрд в год.

России грозит международная изоляция из-за полномасштабного нападения на Украину. США и ЕС уже объявили несколько пакетов санкций против РФ. Семь российских банков, в том числе ВТБ, отключили и SWIFT. Страны Запада ввели санкции против российского центробанка, заблокировал доступ России к половине ее международных резервов. Также Еврокомиссия запретила всем зарегистрированным в РФ и контролируемым Россией самолетам приземляться, взлетать или пролетать по территории ЕС.

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