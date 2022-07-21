Новые ограничения. Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России — Фон дер Лайен 21 июля, 12:58 Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейский Союз согласовал новый пакет санкций против России.

Европейский Союз согласовал новый пакет ограничительных мер против России. "Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля", – написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Она уверена, что это посылает мощный сигнал Москве о том, что ЕС будет поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется.



Ранее сообщалось, что в новые ограничения войдет запрет на импорт российского золота.

Сообщение Урсули фон дер Ляйен о новом пакете санкций против России Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin.



I welcome that.



It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes. https://t.co/eO87bSmGR1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 21, 2022

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