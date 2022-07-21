Новые ограничения. Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России — Фон дер Лайен
Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Европейский Союз согласовал новый пакет санкций против России.
Европейский Союз согласовал новый пакет ограничительных мер против России. "Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля", – написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она уверена, что это посылает мощный сигнал Москве о том, что ЕС будет поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется.
Ранее сообщалось, что в новые ограничения войдет запрет на импорт российского золота.
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