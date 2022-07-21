Новые ограничения. Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России — Фон дер Лайен

21 июля, 12:58
Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Автор: Артем Ильин

Европейский Союз согласовал новый пакет санкций против России.

Европейский Союз согласовал новый пакет ограничительных мер против России. "Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля", – написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Она уверена, что это посылает мощный сигнал Москве о том, что ЕС будет поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется.

Ранее сообщалось, что в новые ограничения войдет запрет на импорт российского золота.

Сообщение Урсули фон дер Ляйен о новом пакете санкций против России

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Теги:   Евросоюз Золото Санкции против России Урсула фон дер Ляйен

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