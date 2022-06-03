Теперь официально. Шестой пакет санкций ЕС против России вступил в силу — полный список 3 июня, 16:57 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз опубликовал полный список санкций против стран-агрессоров (Фото:Olivier Hoslet / Pool / Reuters)

Официальный журнал ЕС 3 июня опубликовал полный список шестого санкционного пакета против стран-агрессоров — России и Беларуси.

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Как сообщалось, санкции предусматривают запрет импорта сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России. Поэтапный отказ от сырой нефти займет около полугода, а от нефтепродуктов — до восьми месяцев. Санкционный пакет содержит и ряд исключений.

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Также новый пакет санкций предполагает отключение от международной системы SWIFT трех российских банков — Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка, а также под санкции попал и Национальный расчетный депозитарий РФ. Под действие санкций попал и Белорусский банк развития и реконструкции.

Полная версия списка санкций доступна по ссылке.

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