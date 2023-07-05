Правительство вводит новые акцизные марки. Почему они не помогут в борьбе с нелегальным рынком и кто на этом заработает

5 июля, 09:03
NV Премиум
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На табачные изделия будут наносить новые акцизные марки (Фото:pixabay/klimkin)

На табачные изделия будут наносить новые акцизные марки (Фото:pixabay/klimkin)

Автор: Александра Некращук

С 1 сентября производители алкоголя и табачных изделий должны наносить новые акцизные марки. Почему изменение цветов не повлияет на теневой бизнес?

Кабинет Министров подготовил производителям подакцизных групп товаров эдакий сюрприз. В постановлении № 618, которое вступает в силу 1 сентября, говорится, что с этой даты должны действовать акцизные марки нового вида с нанесенным голографическим элементом. Треть алкоголя и каждая пятая пачка сигарет в Украине продаются нелегально. Почему простая замена акцизных марок не поможет решить проблему?

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Теги:   Алкоголь Табак Нелегальная торговля

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