Рейтинг НВ. Какие б/у автомобили покупают в Украине

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Самой популярной маркой среди подержанных автомобилей является Volkswagen

Самой популярной маркой среди подержанных автомобилей является Volkswagen

Журнал НВ составил рейтинг самых популярных подержанных автомобилей, которые покупали в Украине.

Самыми популярными среди официально купленных украинцами автомобилей, по данным статистики МВД, являются пяти-семилетний седан Renault Megane, Volkswagen Passat и Skoda Octavia стоимостью $912 тыс.

Чаще всего подобные машины регистрировали в Киеве, а также в приграничных Ивано-Франковской и Волынской областях.

В десятку самых популярных б/у автомобилей также вошли Skoda Fabia, Ford Focus, Nissan Leaf, Volkswagen Jetta, Volkswagen Golf, Toyota Camry.

Кроме того, в рейтинг попал электромобиль Nissan Leaf - украинцы купили 2 177 таких автомобилей.

Замыкает рейтинг ТОП-10 автомобилей Volkswagen Caddy - всего за десять месяцев приобрели 1 475 автомобилей этой марки.

При этом, Украина остается в числе самых компактных автомобильных рынков Европы, почти вдвое уступая по объему продаж Венгрии, население которой в четыре раза меньше украинского, и Румынии, где в два раза меньше граждан, чем в Украине.

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