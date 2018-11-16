Рейтинг НВ. Какие б/у автомобили покупают в Украине

Журнал НВ составил рейтинг самых популярных подержанных автомобилей, которые покупали в Украине.

Самыми популярными среди официально купленных украинцами автомобилей, по данным статистики МВД, являются пяти-семилетний седан Renault Megane, Volkswagen Passat и Skoda Octavia стоимостью $9‑12 тыс.

Чаще всего подобные машины регистрировали в Киеве, а также в приграничных Ивано-Франковской и Волынской областях.

В десятку самых популярных б/у автомобилей также вошли Skoda Fabia, Ford Focus, Nissan Leaf, Volkswagen Jetta, Volkswagen Golf, Toyota Camry.

Кроме того, в рейтинг попал электромобиль Nissan Leaf - украинцы купили 2 177 таких автомобилей.

Замыкает рейтинг ТОП-10 автомобилей Volkswagen Caddy - всего за десять месяцев приобрели 1 475 автомобилей этой марки.

При этом, Украина остается в числе самых компактных автомобильных рынков Европы, почти вдвое уступая по объему продаж Венгрии, население которой в четыре раза меньше украинского, и Румынии, где в два раза меньше граждан, чем в Украине.