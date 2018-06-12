Новая глава Минфина заявила о возврате ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) останется в подчинении Министерства финансов Украины.

Об этом заявила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в интервью ТСН.ua.

"Мне даже не придется ее отматывать, потому что на сегодня ГФС находится в подчинении Минфина, и там она будет. Это я точно могу сказать. Переподчинения этого не произошло. Если такие были дискуссии, мне о них неизвестно. ГФС подчиняется Минфину, иначе быть не может. Владимир Борисович Гройсман поддерживает эту позицию. Минфин формирует фискальную политику, ГФС администрирует налоги. Только вместе мы можем работать над многими вопросами, которые стоят сейчас с точки зрения администрирования налогов",– сказала она.

Кроме того, она заявила о готовности продолжить работать с заместителями министра, которые пришли вместе с уволенным на минувшей неделе Александром Данилюком.

Помимо этого, Маркарова отметила, что с главой бюджетного комитета парламента Ниной Южаниной, которую называют кандидатом на пост министра финансов, имеет только рабочие отношения.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство на заседании проголосовало за переподчинение ГФС напрямую Кабмину.

Кроме того, Кабмин также исключил Минфин из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, которые направляются на рассмотрение правительства.

Эта информация позже была подверждена экс-министром финансов Александром Данилюком. Кроме того, он назвал незаконным решение о передаче ГФС правительству.