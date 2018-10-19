Насалик утвердил новый наблюдательный совет Укрэнерго

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подписал приказ о назначении нового наблюдательного совета Национальной энергетической компании Укрэнерго, который ранее утвердил Кабмин.

Соответствующий приказ опубликован на Facebook-странице министерства.

В ее состав вошли четыре независимых члена и три представителя от государства. В частности, в Набсовет вошли экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, экс-президент и исполнительный директор датской компании Energinet Педер Андреасен, исполнительный директор французской Академии технологий, имеющий опыт работы в EDF, Elf Aquitaine, Total и комиссии по атомной энергии Франции Оливье Апперт, соучредитель и директор итальянской DFC Economics, имеющий опыт работы в операторе магистральных сетей TERNA Rete Elettrica Nazionale и Enel Луиджи де Франциски.

Еще три представителя от государства в составе Набсовета - заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир, госсекретарь Министерства энергетики и угольной промышленности Максим Немчинов и советник вице-премьера Александр Поплавский.

Напомним, что Кабинет министров в середине ноября прошлого года начал корпоратизации Укрэнерго, изменив форму предприятия - из государственного в частное акционерное общество (ЧАО). Все 100% акций Укрэнерго прежнему принадлежат государству.

В кренерго осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.