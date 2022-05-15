В Нидерландах заморозили более 640 млн евро российских активов и задержали транзакций на 425,2 млн евро 15 мая, 00:13 Цей матеріал також доступний українською Нидерланды планируют внедрять долгосрочные санкции (Фото:marjonhorn/pixabay)

Официальный правительственный портал Нидерландов представил доклад бывшего министра иностранных дел Стефа Блока о введенных санкциях против России. В общей сложности было заморожено более 640 млн евро российских активов.

Отмечается, что столь серьезных санкций, как сейчас, еще никогда не было. Санкции затрагивают почти все сектора экономики. Поэтому для выполнения санкций и надзора за ними привлечено большое количество министерств, компаний и исполнительных служб.



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По состоянию на 13 мая 2022 года состояние соблюдения санкций было следующим: заморожены 640,8 млн евро активов; задержаны транзакции на 425,2 млн евро; 24 судна находятся под контролем на таможне; задержаны шесть самолетов (пять из них « завернутые»).

«Похоже, что санкции будут действовать подольше. Новые санкции могут быть добавлены в любое время. Поэтому важно пересмотреть голландские законы и правила санкций. Например, чтобы легче обмениваться данными и иметь возможность контролировать исполнение», — сказал Блок.

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