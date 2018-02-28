Нидерланды впервые стали крупнейшим импортером украинского мяса

По итогам 2017 года Нидерланды возглавили рейтинг импортеров украинского мяса.

Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра Институт аграрной экономики Николай Пугачев, сообщили в пресс-службе центра.

Так, страна закупила продукцию на $80,5 млн, что в 2,4 раза больше в сравнении с 2016 годом. Доля Нидерландов в экспорте украинской мясной продукции составила 15,1%.

По словам Пугачева, в целом объем экспорта мясной продукции в 2017 году увеличился на 37% в сравнении с годом ранее - до $531,3 млн.

Египет увеличил объемы импорта мяса на 73% - до $69,4 млн и занял второе место в рейтинге с долей в 13,1%.

Ирак закупил мясной продукции на $51,2 млн, что составило 9,6% от общего экспорта, Беларусь - на $49,6 млн. Азейбарджан увеличил объемы экспорта мяса в 2,7 раза в сравнении с 2016 годом - до $37,8 млн.

Гонконг усилил свои позиции и превысил показатели 2016 года в 2,4 раза, закупив украинского мяса почти на $30 млн.

Также в десятку лидеров входит Грузия - $22,9 млн, Германия - $21,7 млн, Казахстан - $20,8 млн и Объединенные Арабские Эмираты - $19,2 млн. Так, ОАЭ почти втрое увеличили импорт мяса из Украины в сравнении с 2016 годом.

Вместе с тем Пугачев отметил, что в январе 2018 года Украина превысила показатели экспорта мяса января 2016 года на 76% - до $38,7 млн.