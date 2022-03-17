«Не нашел понимания». Премьер-министр Украины Шмыгаль провел переговоры с главой Nestle об их работе в России

17 марта, 12:22
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Кондитерская фабрика Nestle в Перми (Россия) (Фото:nestle)

Кондитерская фабрика Nestle в Перми (Россия) (Фото:nestle)

Премьер-министр Украины Шмыгаль не смог убедить главу Nestle, что работать в России — это неэтично.

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, не смог убедить компанию Nestle свернуть работу в России. «Поговорил с CEO Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России. К сожалению, не нашел понимания», — написал Шмыгаль в twitter.

Он уверен, что рабочие места и налоги, которые уплачены в бюджет страны-террориста — это финансирование убийств беззащитных детей и женщин. «Надеюсь, Nestle изменит свое решение», — резюмировал премьер-министр Украины.

Nestle — крупнейший в мире производитель продуктов питания. Штаб-квартира находится в Швейцарии.

Главный офис Nestle в России находится в Москве. В России у нее есть 7 фабрик по производству продуктов питания, сладостей и кормов для домашних животных.

Продукты Nestle в РФ представлены в 11 категориях с более чем 50 брендами и 600 наименованиями продукции. На предприятиях компании в регионе Россия и Евразия работают порядка 8 тысяч сотрудников.

Редактор: Артем Ильин

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Теги:   Продукты Санкции против России Nestle Денис Шмыгаль

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