«Не нашел понимания». Премьер-министр Украины Шмыгаль провел переговоры с главой Nestle об их работе в России 17 марта, 12:22 Цей матеріал також доступний українською Кондитерская фабрика Nestle в Перми (Россия) (Фото:nestle)

Премьер-министр Украины Шмыгаль не смог убедить главу Nestle, что работать в России — это неэтично.

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, не смог убедить компанию Nestle свернуть работу в России. «Поговорил с CEO Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России. К сожалению, не нашел понимания», — написал Шмыгаль в twitter.

Он уверен, что рабочие места и налоги, которые уплачены в бюджет страны-террориста — это финансирование убийств беззащитных детей и женщин. «Надеюсь, Nestle изменит свое решение», — резюмировал премьер-министр Украины.

Поговорив з CEO @Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-террориста — це фінансування вбивств безахистних дітей та жінок. Сподіваюсь, Nestle змінить своє рішення. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022

Nestle — крупнейший в мире производитель продуктов питания. Штаб-квартира находится в Швейцарии.



Главный офис Nestle в России находится в Москве. В России у нее есть 7 фабрик по производству продуктов питания, сладостей и кормов для домашних животных.

Продукты Nestle в РФ представлены в 11 категориях с более чем 50 брендами и 600 наименованиями продукции. На предприятиях компании в регионе Россия и Евразия работают порядка 8 тысяч сотрудников.

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