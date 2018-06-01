Неоправданно и эмоционально. Гройсман отреагировал на письмо Данилюка послам G7

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает неприемлемым письмо министра финансов Александра Данилюка послам G7 в котором последний проинформировал о конфликте с премьер-министром.

Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала 112. Украина, передает Интерфакс-Украина.

"Мы с коллегами-министрами после заседания правительства в присутствии Данилюка обсуждали этот вопрос. Все коллеги считают, что даже такое письмо было абсолютно неприемлемым, а его реакция была неоправданной и эмоциональной", - сказал министр.

Он отметил, что Данилюк "извинился за это письмо, сказал, что это его ошибка, что он неправильно сделал". Кроме того, Гройсман считает, что это письмо подрывает доверие к самой Украине.

"Но, тем не менее, это было письмо уже не про Данилюка, который написал в Еврокомиссию, это было письмо, которое подрывает доверие к самой Украине, что является абсолютно необоснованным", - добавил Гройсман.

Напомним, что на заседании правительства 23 мая Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра. Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие не нем сообщили Интерфаксу-Украина, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

При этом Гройсман, комментируя ситуацию с Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.

31 мая, Данилюк заявил, что обратился к послам G7 с письмом во избежание "двусмысленности и манипуляций" вокруг информации о его конфликте с Гройсманом.